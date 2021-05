Neighbour: నా భార్యకు నీ సపోర్టు ఏందిరా ?, బెడ్ రూమ్ లోకి వస్తావా, కరోనా ఎఫెక్ట్ తో, పక్కింటోడు ?

National

బరేలి/ లక్నో/ చెన్నై: కరోనా వైరస్, లాక్ డౌన్ దెబ్బతో ఇంట్లో ఉంటున్న భర్తకు ఓ రకమైన పిచ్చిపట్టింది. ఓ విషయంలో భర్త భార్యతో గొడవపడుతూనే ఉన్నాడు. గొడవ పెద్దది కావడంతో ఇంట్లో ఢిష్యూం ఢిష్యూం మొదలైయ్యింది. భార్య అరుపులు కేకలతో ఆ ప్రాంతం అదిరిపోయింది. పక్కింట్లో నివాసం ఉంటున్న వ్యక్తి దంపతుల ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అప్పటి వరకు రెచ్చిపోతున్న భర్త ఒక్కసారిగా అతని భార్యను వదిలేసి పక్కింటి వ్యక్తిని టార్గెట్ చేసుకున్నాడు. నా పెళ్లాం నాకే సపోర్ట్ చెయ్యడం లేదు, నువ్వు ఏందిరా నా పెళ్లానికి సపోర్టు చేస్తున్నావ్, నేరుగా బెడ్ రూమ్ లోకి వచ్చేశావు అంటూ రెచ్చిపోయాడు. భర్తను కొట్టడానికి ఉపయోగించే కర్ర తీసుకుని పక్కింటోడి మీద దాడి చేశాడు. నా ఇంట్లోకి వస్తావా ?, నా పెళ్లాంకు సపోర్టు చేస్తావా ? అంటూ చితకబాదేశాడు. ఈ గొడవలో పక్కింటోడి ప్రాణాలు పోవడంతో ఆ కాలనీలో కలకలం రేపింది.

Illegal affair: నా భార్యతో వీళ్లకు ఏం పని ?, జాకెట్లు ఎవరికి కుడుతోంది ? వాట్సాప్, అదే డౌట్ !

Neighbour: A man in Bareilly, Uttar Pradesh was allegedly thrashed to death when he intervened and tried to stop his neighbour from beating up his wife. The incident took place at the Premnagar area of Bareilly.