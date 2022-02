Manipur elections: మొదటివిడతలో 53శాతం అభ్యర్థులు సంపన్నులే; 29కోట్లకు పైగా ఆస్తులతో టాప్ లో స్వతంత్ర అభ్యర్థి

India

oi-Dr Veena Srinivas

మణిపూర్ లో ఎన్నికలకు హోరా హోరీగా అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య పోరు సాగుతుంది . మణిపూర్ తొలి దశ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న వారిలో దాదాపు 53 శాతం మంది కోటీశ్వరులు, 24 మంది అభ్యర్థులు (14 శాతం) ఐదు కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారని ఏడీఆర్ విశ్లేషణ పేర్కొంది. ఒక్కో అభ్యర్థి సగటు ఆస్తులు రూ.2.51 కోట్లు గా విశ్లేషణ వెల్లడించింది.

English summary

About 53 per cent of those contesting the Manipur first phase elections are crorepatis and 24 candidates (14 per cent) have assets worth more than Rs five crore, according to an ADR analysis.An independent candidate with assets of over Rs 29 crore is in the top position.