5సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు మాస్కులు సిఫార్సు చెయ్యలేదు: కేంద్రం సవరించిన మార్గదర్శకాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

పిల్లలు మరియు 18 ఏళ్లలోపు వయస్సు ఉన్న టీనేజర్లకు కోవిడ్ -19 నిర్వహణపై ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తాజా మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. పిల్లలు మరియు 18 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారికి కోవిడ్-19 నిర్వహణ కోసం సవరించిన సమగ్ర మార్గదర్శకాలలో, ఐదేళ్లు మరియు అంతకంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు మాస్క్‌లు సిఫార్సు చేయబడవని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.

English summary

In the ‘Revised Comprehensive Guidelines for Management of COVID-19 in Children and Adolescents (below 18 years)’, Masks not recommended for children under 5 years