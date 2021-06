మెహుల్ చోక్సీ ఇప్పట్లో భారత్ రానట్లే..: స్వదేశానికి భారత దర్యాప్తు బృందం, అక్కడి కేసులే కారణం

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్(పీఎన్బీ) స్కాంలో నిందితుడు, వజ్రాల వ్యాపారి మెహుల్ చోక్సీని ఇప్పట్లో భారత్‌కు అప్పగించే అవకాశాలు కనిపించట్లేదు. ఆంటిగ్వా నుంచి అదృశ్యమై డొమినికా పోలీసులకు చిక్కిన చోక్సీకి సంబంధించి రెండు కేసులు అక్కడి కోర్టుల్లో విచారణ దశలో ఉండటమే ఇందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది. ఈ కేసుల్లో తీర్పు వచ్చేంత వరకు చోక్సీని భారత్‌కు పంపించే అవకాశం లేదు.

English summary

The multi-agency team tasked with bringing back Mehul Choksi from Dominica is headed home - without the fugitive jeweller - after the Caribbean nation's High Court adjourned his habeas corpus petition to July and extended its order on removing him from that country.