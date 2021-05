Model: రేప్ కేసులో 9 మంది సెలబ్రిటీలపై ఎఫ్ఐఆర్, మోడల్, నటితో పులిహోరా ?, అండర్ గ్రౌండ్ !

National

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/అమెరికా/చెన్నై: ప్రముఖ మోడల్, నటి మీద అత్యాచారం చేశారని ఆరోపిస్తూ బాలీవుడ్ కు చెందిన 9 మంది ప్రముఖులు, సెటబ్రిటీల మీద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కావడం కలకలం రేపింది. ఫేమస్ ఫోటోగ్రాఫర్, ప్రముఖ నటుడు, ప్రముఖ ఆడియో సంస్థకు చెందిన వ్యక్తితో పాటు మొత్తం 9 మంది మీద కేసు నమోదు చేశారు. తన మీద అత్యాచారం, లైంగిక దాడి చేసిన కామాంధులను ఇంత వరకు అరెస్టు చెయ్యలేదని లేడీ మోడల్ మండిపడుతోంది. ఒకరు విదేశాల్లో ఉండటం, కేసు నమోదు అయిన వెంటనే ఫోటోగ్రాఫర్ అండర్ గ్రౌండ్ కు వెళ్లిపోవడం, కొంత మంది ఇళ్లకు తాళాలు వేసుకుని పారిపోయారని, కేసు విచారణలో ఉందని పోలీసు అధికారులు అంటున్నారు. ప్రముఖలు కొంత మంది ఫేమస్ మోడల్ మీద అత్యాచారం, లైంగిక దాడి చేశారని వెలుగు చూడటంతో బాలీవుడ్ వర్గాలు ఉలిక్కిపడ్డాయి.

కొన్ని సంవత్సాల నుంచి పులిహోరా కలిపిన విషయం బయటకు రాలేదని వెలుగు చూసింది.

Model: FIR filed against Bollywood photographer Colston Julian, Kwan Entertainment founder Anirban Blah, actor Jackky Bhagnani, Krishan Kumar of T-series. Bandra police have filed an FIR in connection with a complaint of rape and molestation filed earlier this month by a model-turned-independent artist and songwriter. They have booked nine high-profile people in the case.