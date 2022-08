చాపకింద నీరులా విస్తరణ: హడలెత్తిస్తోన్న వైరస్

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: ప్రమాదకరమైన మంకీపాక్స్ పాజిటివ్ కేసులు చాపకింద నీరులా విస్తరించడం మొదలు పెట్టినట్టే కనిపిస్తోంది. ఈ మహమ్మారి తొలి కేసు కేరళలో వెలుగులోకి వచ్చింది. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుంచి వచ్చిన ముగ్గురు ఈ వైరస్ బారిన పడ్డారు. వారిలో ఒకరు కోలుకున్నారు. మరొకరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోన్నారు. ఇంకొకరు మరణించారు. ఆ తరువాత ఢిల్లీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లల్లో మంకీపాక్స్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి.

English summary

First Monkeypox case reported in Delhi. The patient is a 31-year-old man with no travel history who was admitted to the hospital.