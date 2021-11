New Covid variant: ఆ దేశాల నుంచి ఎవరు వచ్చినా క్వారంటైన్ లో ఉండాలి, మేయర్ ఆదేశాలు !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్ మహమ్మారి నుంచి కోలుకుంటున్నామని అనుకుంటున్న ప్రజలకు కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ దెబ్బతో ఆందోళనలు మొదలైనాయి. ప్రపంచ దేశాలతో పాటు భారతదేశం కూడా కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ తో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. సౌత్ ఆఫ్రికా, బోట్స్వానా హాంకాంగ్, ఇజ్రాయెల్ తదితర దేశాల నుంచి వచ్చే వారిని క్వారంటైన్ కు పంపించాలని భారతదేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబాయి నగర మేయర్ కిషోరి పెడ్నేకర్ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. విదేశాల నుంచి భారత్ కు వస్తున్న వారికి ఎయిర్ పోర్టులోనే ఆరోగ్య పరీక్షలు చెయ్యాలని పలు నగరాలకు చెందిన అధికారులు డిసైడ్ అయ్యారు. శనివారం భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సైతం ఆరోగ్య శాఖ అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించి కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ విషయంలో అధికారులతో చర్చించి సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారని తెలిసింది.

English summary

New Covid variant: Kishori Pednekar, Mayor of Mumbai, announced on Saturday that all those coming to the city from South Africa will be quarantined on account of the new coronavirus variant.