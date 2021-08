CJI NV Ramana: 9 మంది సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల ప్రమాణం: జస్టిస్ హిమ కోహ్లీ సహా

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి కొత్తగా ఎంపికైన తొమ్మిదిమంది న్యాయమూర్తులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ వారితో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారిలో ముగ్గురు మహిళా న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు. తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పని చేసిన జస్టిస్ హిమ కోహ్లీ వారిలో ఒకరు. కొద్ది సేపటి కిందటే సుప్రీంకోర్టులో నిరాడంబరంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో వారంతా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

Tollywood Drugs case: ఈడీ విచారణకు పూరీ జగన్నాథ్: కొడుకు ఆకాష్‌తో కలిసి

YS Jagan's Bail - Shocking Turn |Raghu Rama Krishnam Raju | CBI Court | Oneindia Telugu

English summary

In a first time, nine Supreme Court judges were sworn in on Tuesday by CJI NV Ramana. CJI Ramana began administering the oath of office to the new judges of the top court, by Justice Abhay Shreeniwas Oka at first.