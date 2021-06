Breakthrough infections: ఆ కేసుల్లో ఒక్క 'మరణం' లేదు-ఎయిమ్స్ అధ్యయనంలో ఆసక్తికర విషయాలు

India

oi-Srinivas Mittapalli

కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నవారిలో ఈ ఏడాది ఏప్రిల్-మే కాలంలో రీ-ఇన్ఫెక్షన్ బారినపడినవారెవరూ మరణించలేదని ఢిల్లీకి చెందిన ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్(AIIMS) వెల్లడించింది. రీఇన్ఫెక్షన్‌ కేసులకు సంబంధించి జీనోమిక్ సీక్వెన్స్‌పై అధ్యయనం ద్వారా ఎయిమ్స్ ఈ విషయాన్ని నిర్దారించింది. పూర్తి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక రీఇన్ఫెక్షన్‌కి గురైన వారిలో అతికొద్ది మంది మాత్రమే అనారోగ్యానికి గురై ఆస్పత్రిలో చేరడం లేదా మరణించడం జరుగుతోందని అమెరికాకు చెందిన సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్(సీడీసీ) వెల్లడించడం గమనార్హం.

English summary

Astudy conducted by the All India Institute Of Medical Sciences (AIIMS) in Delhi has found that none of the vaccinated people died after getting re-infected with Covid-19 during the month of April-May 2021.