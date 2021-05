ఒక్క కోవిడ్ కేసు కూడా లేని గ్రామం... ఏడాది కాలంగా ఒక్కటంటే ఒక్క కేసు కూడా నమోదవలేదు...

National

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా సెకండ్ వేవ్‌లో దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలపై ఎక్కువగా ప్రభావం పడింది. కరోనా మొదటి వేవ్‌లో గ్రామాలపై అంతగా ప్రభావం కనిపించనప్పటికీ సెకండ్ వేవ్‌లో గ్రామాల్లోనూ మరణాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇటీవలి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎస్‌బీఐ) అధ్యయనం ప్రకారం మే నెలలో దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన కొత్త కేసుల్లో 48.5శాతం గ్రామాల్లో నమోదైనవే.

గత మార్చిలో ఇది 36.8 శాతం ఉండగా ఈ ఒక్క నెలలోనే 11శాతం మేర పెరిగింది. కరోనా సెకండ్ వేవ్ ప్రభావం గ్రామాలపై ఎంతలా ఉందో ఈ లెక్కలు చెబుతున్నాయి. అయితే మొదటి వేవ్ నుంచి రెండో వేవ్ వరకూ ఒక్క కేసు కూడా నమోదవని గ్రామాలు కూడా ఉన్నాయంటే ఆశ్చర్యం కలగకమానదు.

English summary

In the fight against the second wave of Covid-19, which is sweeping rural areas, a village in Odisha’s Ganjam district has emerged as a “model” for the rest of the state.Karanjara village in Danapur panchayat of Khalikote block, which has 261 households and a population of approximately 1,234 people, has not reported a single case of Covid-19 since the pandemic began last year.