అసలేమిటీ OBC Bill: పార్లమెంట్ ఆమోదంతో కొత్త చట్టంగా -సుప్రీంకోర్టు వద్దన్నా రిజర్వేషన్లపై మోదీ దూకుడు

India

oi-Madhu Kota

దేశంలో అనేక దశాబ్దాలుగా అమలవుతోన్న రిజర్వేషన్ల విధానంలో సంచలన మార్పులకు అవకాశం కల్పిస్తూ, స్థానికంగా ఉండే ఓబీసీ కులాలకు కోటా కల్పించే విషయంలో రాష్ట్రాల చేతికే పవర్స్ అప్పగిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఓబీసీ బిల్లు(127 రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు-2021)కు పార్లమెంటు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపింది. ఇప్పటికే లోక్ సభ ఆమోదం పొందిన ఈ బిల్లుకు, బుధవారం నాడు రాజ్యసభ కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో ఓబీసీ రిజర్వేషన్ల అమలుపై కొత్త చట్టం రానుంది. దానికి రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఆమోదముద్ర, ఆ తర్వాత గెజిట్ విడుదల ఇక లాంఛనమే. ఓబీసీ బిల్లుపై పార్లమెంట్ లో పరిణామాలు, అసలు ఈ బిల్లు ప్రత్యేకత, దీని వల్ల రాష్ట్రాలకు, ఓబీసీలకు కలిగే ప్రయోజనాల వివరాలివి...

ఆరోగ్య శ్రీలో పెను మార్పులు: ఇకపై వ్యక్తికో కార్డు -కొవిడ్, వ్యాక్సిన్లపై సీఎం జగన్ ఆదేశాలివే -ఆమెకు శభాష్‌

English summary

The Rajya Sabha has passed a key Constitutional amendment bill that proposes to restore the powers of states and Union Territories to make their own OBC lists for the purpose of reservation in jobs and educational institutes. The Constitution (127 Amendment) Bill 2021, commonly called the OBC Bill, has already been passed by the Lok Sabha.