విమానంలో షాకింగ్: మహిళపై మూత్రం పోశాడు! సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం, 30 రోజులు నిషేధం

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: విమానంలో ఓ ప్రయాణికుడు మద్యం మత్తులో వికృత చర్యకు పాల్పడ్డాడు. బిజినెస్ క్లాసులో తోటి ప్రయాణికురాలిపై మూత్ర విసర్జన చేశాడు. అయినప్పటికీ.. సిబ్బంది ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో విమానం ల్యాండ్ అయ్యాక దర్జాగా వెళ్లిపోయాడు. గత నవంబర్ నెలలో ఎయిరిండియా విమానంలో జరిగిన ఈ జుగుప్సకర ఘటన ఆలస్యకరంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

offered no help, says Woman recalls horror of being urinated upon by drunk man: accused Banned From Flying With Air India For 30 Days.