న్యూఢిల్లీ: ప్రపంచాన్ని వణికిస్తోన్న కొత్త కరోనా వైరస్ వేరియంట్ ఒమిక్రాన్‌పై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తొలిసారిగా స్పందించారు. దేశ ప్రజలను ఆయన సున్నితంగా హెచ్చిరకలను జారీ చేశారు. దక్షిణాఫ్రికాలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కరోనా వైరస్ వేరియంట్ ఇప్పటికే కెనడాలో ప్రవేశించింది. ఇద్దరు కెనడియన్లు ఈ వైరస్ బారిన పడ్డారు. వారి ట్రావెల్ హిస్టరీని బట్టి చూస్తే.. కొద్దిరోజుల కిందటే ఆఫ్రికా దేశమైన నైజీరియాలో పర్యటించి స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లినట్లు తేలింది.

Prime Minister Narendra Modi on Monday urged the people to stay alert aginst he new Coronavirus variant Omicron, which was came to light in South Africa.