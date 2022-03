India

న్యూఢిల్లీ: అయిదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు- కాంగ్రెస్ పార్టీని చావుదెబ్బ కొట్టాయి. ఇప్పట్లో కోలుకోనివ్వకుండా చేశాయి. అయిదు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల జరగ్గా- ఏ ఒక్క చోట కూడా ఆశించిన సీట్లు రాలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీకి. అధికారం కాదు కదా.. కనీసం ప్రతిపక్ష స్థానానికి అవసరమైనన్ని సీట్లను కూడా దక్కించుకోలేకపోయింది. ఉన్నంతలో గోవాలో మాత్రమే ఫర్వాలేదనిపించుకున్నప్పటికీ అధికారానికి ఆమడదూరంలో ఆగిపోయింది ఆ పార్టీ ప్రస్థానం. కంచుకోటగా ఉంటూ వచ్చిన పంజాబ్‌ను పోగొట్టుకుంది.

English summary

Congress MP Shashi Tharoor tweets after party loses all five states that One thing is clear, Change is unavoidable if we need to succeed