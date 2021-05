Online affair: పగలు ప్రియుడు, రాత్రి మొగుడు, లవర్ చేతిలో సీక్రెట్ వీడియోలు, ఫ్యామిలీ ప్యాక్ !

National

భోపాల్/ మధ్యప్రదేశ్/ చెన్నై: భర్తతో కలిసి సంతోషంగా కాపురం చేసుకుంటున్న భార్య సోషల్ మీడియా పిచ్చితో ఓ యువకుడి వలలో పడిపోయింది. సీక్రెట్ గా అతనితో లైవ్ లో నగ్నంగా వీడియో కాల్స్ చేసింది. బాత్ రూమ్ లో, బెడ్ రూమ్ లో న్యూడ్ గా ఉంటూ వాట్సాప్ లో వీడియో కాల్స్ చేసింది. నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని ప్రియుడు డిమాండ్ చేశాడు. నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోనని, ఇలాగే ఎంజాయ్ చేద్దామని ఆమె తేల్చి చెప్పింది. పెళ్లికి నిరాకరించిన లవర్ జీవితాన్ని ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ సర్వనాశనం చేశాడు. వివాహిత మహిళ నగ్న వీడియోలు, ఫోటోలు, ఆమె మనసులో ఎలాంటి కామం కోరికలు ఉన్నాయి అనే విషయం చాటింగ్ చేసిన వివరాలు, నగ్నంగా మాట్లాడిన వీడియో కాల్స్, బాత్ రూమ్, బెడ్ రూమ్ లో తీసిన న్యూడ్ వీడియోలను ఆమె ప్రియుడు 'ఫ్యామిలీప్యాక్, బంపర్ ఆఫర్ ' అంటూ ఆమె భర్త, బంధువులు, ఫ్రెండ్స్ కు అందరికి షేర్ చేసేశాడు. రహస్య ప్రియుడి దెబ్బతో ఇప్పుడు ఆమె అందరి ముందు తల ఎత్తుకుని నిలబడలేక కుమలిపోతోంది.

Online affair: In a shameful incident, a man allegedly sent nude photos of a woman whom he had befriended online to her relatives after she refused to marry him. A case was registered against him following a complaint by the woman in Madhya Pradesh.