పార్లమెంటు సమావేశాలు: రఘురామ పై సస్పెన్షన్.. జలవివాదాలే ప్రధాన అంశాలుగా..!!

మరికాసేపట్లో పార్లమెంటు సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సారి సమావేశాలు చాలా వాడీవేడీగా జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గతేడాది కేంద్రం సాగు చట్టాలను తీసుకొచ్చింది. దీనిపై రైతులు నిరసనను ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ అంశంపై చర్చ సాగే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు రైతులు పార్లమెంటును ముట్టడించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో పార్లమెంటు భవనం పరిసరాల్లో గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం

ఇక తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి జలవివాదం అంశం హాట్ టాపిక్‌గా ఉంది. కృష్ణా,గోదావరి బేసిన్‌లోని ప్రాజెక్టులను ఆయా బోర్డులు ఇకపై సమీక్షిస్తాయంటూ గెజిట్‌లో చేర్చడం జరిగింది. ఇక ఇదే అంశంపై తెలంగాణ ఎంపీలు సభలో తమ నిరసనను తెలిపే అవకాశాలున్నాయి. ఇక రఘురామ కృష్ణం రాజును వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలంటూ వైసీపీ ఎంపీలు సభలో నినాదాలు చేసే అవకాశం ఉంది.

