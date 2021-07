Pegasus spyware: ప్రశాంత్ కిషోర్ వ్యూహాలపై గూఢచర్యం: రాహుల్, మమత: బయటికొచ్చిన పేర్లు ఇవే

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో రాజకీయంగా ప్రకంపనలను సృష్టిస్తోన్న పెగాసస్ స్పైవేర్ (Pegasus spyware) ఉదంతం మరింత ముదురుతోంది. సమయం గడిచే కొద్దీ ఇది మరింత రాజుకుంటోంది. రాజకీయాలను వేడెక్కిస్తోంది. పెగాసస్ స్పైవేర్ స్కాండల్‌లో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ మాజీ అధినేత రాహుల్ గాంధీ, రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్‌లను కూడా ఈ స్పైవేర్ టార్గెట్ చేసినట్లు తేలింది. ఈ స్కాండల్‌లో వారిద్దరితో పాటు సాయంత్రానికి కొన్ని పేర్లు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వారందరి ఫోన్ నంబర్లను ఈ స్పైవేర్ టార్గెట్ చేసినట్లు జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది.

English summary

Congress leader Rahul Gandhi, poll strategist Prashant Kishor and new IT Minister Ashwini Vaishnaw are among the big names revealed today as potential targets of Israeli spyware 'Pegasus' in the latest set of explosive revelations.