కరోనా మొదటి వేవ్ తర్వాత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం.. ఇప్పుడైనా పాఠాలు నేర్వాలి... ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ సంచలన కామెంట్స్

National

oi-Srinivas Mittapalli

ఆర్ఎస్ఎస్(రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్) చీఫ్ మోహన్ భగవత్ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కరోనా మొదటి వేవ్ తర్వాత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహించిందన్నారు. కరోనా కట్టడిలో మోదీ సర్కార్ వైఫల్యం చెందిందని ప్రతిపక్షాలు,అంతర్జాతీయ మీడియా విమర్శిస్తున్న వేళ ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ ఆ విమర్శలకు బలం చేకూర్చేలా వ్యాఖ్యలు చేయడం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. కరోనా మహమ్మారిపై పోరులో భాగంగా ప్రజల్లో ఆత్మవిశ్వాసం నింపేందుకు 'పాజిటివిటీ అన్‌లిమిటెడ్' పేరిట ఆర్ఎస్ఎస్ ఏర్పాటు చేసిన వర్చువల్ కార్యక్రమంలో మోహన్ భగవత్ మాట్లాడారు.

English summary

After the first wave of Covid-19, the government, administration and public dropped their guard which led to the current situation, RSS chief Mohan Bhagwat said on Saturday and urged people to stay positive and proactive to fight the pandemic.