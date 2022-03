India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో ఇంధన ధరలు మరోసారి భగ్గుమనబోతోన్నాయి. దీనికి అనుకూల వాతావరణం నెలకొంది. అయిదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ పోలింగ్ ముగియడం.. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా యుద్ధం ఆరంభమైన అనంతరం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రూడాయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా ఆకాశానికి ఎగబాకడం వంటి పరిణామాల మధ్య ఇక చమురు కంపెనీలు వాహనదారులపై దండయాత్ర చేయడానికి సమాయాత్తమౌతోన్నాయి. ఈ వారంలోనే దీనికి ముహూర్తాన్ని నిర్ధారించడం కూడా ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

English summary

Petrol and diesel prices are likely to be hiked this week as oil companies prepare to pare losses accumulated from keeping rates steady for over four months in the run-up to Assembly elections in five States.