India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. ఇవ్వాళ కూడా పెట్రోల్, డీజిల్‌పై లీటర్‌పై 35 పైసలు పెరిగింది. టీ20 ప్రపంచకప్ కప్ టోర్నమెంట్‌లోని స్కోర్ బోర్డ్‌లాగా పరుగులు తీస్తూనే ఉంది. ఇంధన ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయనే ఆశలు ఇక ఏ మాత్రం లేవు. వాటిని వదిలేసుకోవాల్సిందే. ఒక్కరోజు పెంచకపోతే.. వాటి రేట్లను తగ్గించినట్టే అని సరిపెట్టుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది. వరుస బాదుడుతో దేశంలో అనేక చోట్ల పెట్రోల్ రేటు లీటర్ ఒక్కింటికి 120 రూపాయలకు చేరింది.

English summary

Petrol and diesel prices were again hiked by 35 paise per litre each across the country. According to a price notification of state-owned fuel retailers. Petrol now costs Delhi at ₹108.29 a litre in Delhi and ₹114.14 in Mumbai.