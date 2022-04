తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలకు ప్రధాని సూచన - ముందుకు రండి : సామాన్యులకు లబ్ది కోసం..!!

India

oi-Sai Chaitanya

ప్రధాని మోదీ కీలక సూచనలు చేసారు. దేశ వ్యాప్తంగా పెట్రో ఉత్పత్తుల ధరల పెరుగుదల అంశం ఆయన తొలి సారి ప్రతిపక్ష ముఖ్యమంత్రుల పైన అసహనం వ్యక్తం చేసారు. కరోనా స్థితిగతుల పైన అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో వీడియో కాన్ఫిరెన్స్ నిర్వహించిన ప్రధాని మోదీ.. పెట్రో ఉత్పత్తుల ధరల అంశం పైన స్పందించారు. సామాన్యులకు ఊరట కలిగించేలా గతేడాది నవంబర్​లో కేంద్రం పెట్రో ఉత్పత్తులపై ఎక్సైజ్ సుంకం తగ్గించిందని చెప్పుకొచ్చారు. దీనికి కొనసాగింపుగా... రాష్ట్రాలు సైతం అదే తరహాలో పన్నులు తగ్గించాలని కోరినట్లుగా వెల్లడించారు.

#WATCH | Centre reduced the excise duty on fuel prices last November and also requested states to reduce tax. I am not criticizing anyone but request Maharashtra, West Bengal, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Jharkhand, TN to reduce VAT now and give benefits to people: PM Modi pic.twitter.com/IPIuOJyTGK