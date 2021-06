మోదీ నాయకత్వానికి తగ్గిన జనామోదం-రెండేళ్లలో 20 పాయింట్లు డౌన్-అమెరికన్ కంపెనీ సర్వే

India

oi-Srinivas Mittapalli

దేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభ క్రమంగా తగ్గుతోందా... అమెరికాకు చెందిన డేటా ఇంటలిజెన్స్ కంపెనీ 'మార్నింగ్ కన్సల్ట్' అవుననే అంటోంది. 2019 నాటితో పోలిస్తే మోదీకి ఉన్న జనామోదం 20 పాయింట్ల మేర తగ్గినట్లు మార్నింగ్ కన్సల్ట్ వెల్లడించింది. అగస్టు,2019లో మోదీకి 82 శాతం జనామోదం ఉండగా... ఇప్పుడది 66 శాతానికి పడిపోయినట్లు తెలిపింది.జమ్మూకశ్మీర్ విభజన,ఆర్టికల్ 370 రద్దు సమయంలో మోదీ నాయకత్వానికి ఎక్కువ జనామోదం లభించగా.. ప్రస్తుత కరోనా పరిస్థితుల్లో ఆయన ఇమేజ్ గ్రాఫ్ పడిపోవడం గమనార్హం.

English summary

The Morning Consult has revealed that Modi's popularity has dropped by 20 points compared to 2019. In August, 2019, Modi had 82 per cent support, but now it has dropped to 66 per cent.