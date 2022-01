ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్: రిటైర్డ్ జడ్జితో దర్యాప్తు కమిటీ: పేర్లు కూడా ఫిక్స్

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: పంజాబ్‌లోని ఫిరోజ్‌పూర్‌లో చోటు చేసుకున్న ఘటనను దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీవ్రంగా పరిగణించింది. దీనిపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టాలని సూచించింది. పంజాబ్ ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ప్రస్తుతం పంజాబ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన దర్యాప్తును తక్షణమే నిలిపి వేయాలని ఆదేశించింది. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహిస్తోన్న విచారణను కూడా నిలిపివేయాలంటూ ఆదేశాలను జారీ చేసింది. దీనికి బదులుగా సుప్రీంకోర్టు స్వయంగా.. ఓ దర్యాప్తు కమిటీని నియమించింది. స్వతంత్రంగా పని చేస్తుందని స్పష్టం చేసింది.

English summary

Supreme Court agrees to set up an independent committee, to be headed by a former Supreme Court judge to probe Prime Minister Narendra Modi's security breach in Ferozepur, Punjab last week.