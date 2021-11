India

మణిపూర్‌లో రానున్న ఎన్నికల నేపధ్యంలో ఇప్పటి నుండి వాతావరణం వేడెక్కుతుంది. మణిపూర్ లోని ఆండ్రో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో హింసాత్మక సంఘటన చోటు చేసుకుంది. శనివారం రాత్రి 11.20 గంటలకు యైరిపోక్ యంబెమ్ మఖ లైకైలో రంజిత్ లౌరెంబమ్ ఇంటిపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అనేక రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. ఇంట్లో పలుచోట్ల బుల్లెట్లు తగిలినా ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. రంజిత్ లౌరెంబమ్ తమ్ముడు సంజోయ్ లౌరెంబమ్ ఆండ్రో నియోజకవర్గం నుండి బిజెపి టిక్కెట్‌పై అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని యోచిస్తున్నారు.

మణిపూర్ ఎన్నికలపై బీజేపీ నజర్; 'గో టు విలేజ్ 2.0'ని ప్రారంభించిన జేపీ నడ్డా, మణిపూర్ సీఎం

English summary

The incident took place in Andro Assembly constituency in Manipur. strangers opened fire on the house of the brother of the Andro Assembly BJP candidate . Andro is one of the valley Assembly constituencies where there have been pre-poll gun attacks.