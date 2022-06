రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో తనకు మద్దతివ్వాలని మోదీకి యశ్వంత్ సిన్హా విజ్ఞప్తి.. ఆసక్తికర రాజకీయం

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో రాష్ట్రపతి ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ రాజకీయాలు శరవేగంగా మారుతున్నాయి. ఎన్డీఏ తరఫున ద్రౌపది ముర్ము రాష్ట్రపతి ఎన్నికల బరిలోకి దిగగా, విపక్షాల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. వీరిద్దరు ఇప్పటికే వివిధ పార్టీల అధినేతలతో తమకు మద్దతు ఇవ్వాలంటూ మాట్లాడారు. ఇక రాష్ట్రపతి ఎన్నికల నేపథ్యంలో ప్రతిపక్ష పార్టీల ఉమ్మడి అభ్యర్థి యశ్వంత్ సిన్హా తనకు మద్దతు ఇవ్వాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని అభ్యర్థించడం ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

Yashwant Sinha's appeal to Modi and Rajnath Singh to support him in the presidential elections. NDA presidential candidate Draupadi Murmu has also appealed to Congress chief Sonia Gandhi and Sharad Pawar to support her.