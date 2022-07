రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో 98 శాతం పోలింగ్: ఇక అందరి చూపు జులై 21పైనే, ముర్ము గెలుపు లాంఛనమే?

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: భారత రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో అత్యధిక ఓటింగ్ శాతం నమోదైంది. భారతదేశం 15వ రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకునే ఎన్నికలు సోమవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగిశాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు విపక్షాల ఎంపికైన యశ్వంత్ సిన్హా, ఎన్డీఏ అభ్యర్థి ద్రౌపది ముర్ములకు ఓటు వేశారు. అత్యున్నత రాజ్యాంగ పదవిని అలంకరించనున్న మొదటి గిరిజన నాయకురాలిగా, రెండవ మహిళగా ముర్ము అవతరించే అవకాశం ఉన్నందున, ఫలితం ముందస్తు ముగింపుగా కనిపిస్తుంది.

రాష్ట్రపతి ఎన్నిక ప్రతిచోటా శాంతియుతంగా, స్నేహపూర్వకంగా జరిగాయని చీఫ్‌ రిటర్నింగ్‌ ఆఫీసర్‌ పీసీ మోడీ తెలిపారు. కాగా, కొంతమంది కాంగ్రెస్, సమాజ్ వాదీ శాసనసభ్యులు ముర్ముకు అనుకూలంగా క్రాస్ ఓటింగ్ వేశారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి.

"పార్లమెంటులో మొత్తం పోలింగ్ శాతం 98.91 శాతం నమోదైంది. రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో పార్లమెంటులో ఓటు వేయడానికి ఈసీ అనుమతించిన 736 మంది ఓటర్లలో (727 మంది ఎంపీలు, 9 మంది ఎమ్మెల్యేలు) 728 (719 మంది ఎంపీలు, 9 మంది ఎమ్మెల్యేలు) ఓటు వేశారు" అని పీసీ మోడీ చెప్పారు.

#WATCH | Out of the 736 electors comprising 727 MPs and 9 Legislative Assembly members who were permitted by ECI to vote, 730 electors comprising 721 MPs & 9 Legislative Assembly members cast their votes. Elector turnout was 99.18%: PC Mody, Secretary General, Rajya Sabha pic.twitter.com/5fz8irEDcj