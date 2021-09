న్యూయార్క్ చేరుకున్న ప్రధాని - ప్రవాస భారతీయుల ఘన స్వాగతం : యూఎన్జీఏ లో ప్రసంగం..!!

India

oi-Sai Chaitanya

ప్రధాని మోదీ అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా న్యూయార్క్ చేరుకున్నారు. ఐక్యరాజ్య సమితి 76వ వార్షిక సదస్సులో నేడు ప్రసంగించనున్నారు. కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో గతేడాది ఐరాస సాధారణ సమావేశం వర్చువల్‌గా నిర్వహించారు. తాను న్యూయార్క్ చేరుకున్న విషయాన్ని ప్రధాని ట్వీట్ చేసారు. 'న్యూయార్క్ సిటీకి చేరుకున్నాను. సెప్టెంబర్‌ 25న సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీలో ప్రసంగించనున్నాను' అని ప్రధాని మోదీ ట్వీట్‌ లో పేర్కొన్నారు. కాగా, న్యూయార్క్‌ చేరుకున్న ప్రధానికి ఘన స్వాగతం లభించింది.

English summary

Prime Minister Narendra Modi reached New York where he is scheduled to address the 76th session of the United Nations General Assembly, which had gone virtual last year due to the COVID-19 pandemic