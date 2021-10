Puneeth Rajkumar: కన్నీరు పెట్టుకున్న బాలయ్య, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, శివన్న, రానా, ప్రభుదేవా !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: శ్యాండిల్ వుడ్ పవర్ స్టార్ పునీత్ రాజ్ కుమార్ గుండెపోటుతో మరణించిన విషయం తెలిసిందే. బెంగళూరులోని కంఠీరవ స్టేడియంలో లక్షలాది మంది పునీత్ రాజ్ కుమార్ అభిమానులు చివరిసారిగా ఆయన్ను పార్థీవ దేహాన్ని చూసి కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు. నందమూరి బాలకృష్ణ, జూనియర్ ఎన్ టీఆర్, దగ్గుబాటి రానా, ప్రభుదేవా తదితరులు కఠీరవ స్టేడియం చేరుకుని పునీత్ రాజ్ కుమార్ ను నివాళులు అర్పించారు. పునీత్ రాజ్ కుమార్ సోదరుడు శివరాజ్ కుమార్ నందమూర్తి బాలకృష్ణ, జూనియర్ పట్టుకుని కన్నీరు పెట్టుకోవడంతో అక్కడ ఉన్న వారు చలించిపోయారు. ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు ప్రభుదేవా పునీత్ రాజ్ కుమార్ కు నివాళులు అర్పించారు. శివరాజ్ కుమార్ ను జూనియర్ ఎన్ టీఆర్, నందమూరి బాలకృష్ణ, ఓదార్చారు. ఆదివారం బెంగళూరులోని కంఠీరవ స్టూడియోలో ప్రభుత్ లాంఛనాలతో పునీత్ రాజ్ కుమార్ అంత్యక్రియలు నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. శనివారం నిర్వహించవలసిన పునీత్ రాజ్ కుమార్ అంత్యక్రియలను ఆదివారం నిర్వహిస్తామని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బోమ్మయ్ మీడియాకు చెప్పారు. పునీత్ రాజ్ కుమార్ అంతిమ యాత్ర సందర్బంగా శాంతిని కాపాడాలని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బోమ్మయ్, పునీత్ రాజ్ కుమార్ సోదరులు శివరాజ్ కుమార్, రాఘవేంద్ర రాజ్ కుమార్ అభిమానులకు మనవి చేశారు. ప్రైవేటు ఆస్తులను హాని కలిగించకూడదని బెంగళూరు సిటీ పోలీసు కమీషనర్ పునీత్ రాజ్ కుమార్ అభిమానులకు మనవి చేశారు.

Puneeth Rajkumar: నిన్న రాత్రి బర్త్ డే పార్టీలో పునీత్ రాజ్ కుమార్, అక్కడ ఏం జరిగింది ?

English summary

Puneeth Rajkumar: Telugu star Balakrishna broke down in tears as he arrived at Bengaluru’s Kanteerava Stadium to pay his last respects to Puneeth Rajkumar. Heartbreaking photos of an emotional Balankrishna have surfaced on social media.