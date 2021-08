India

oi-Srinivas Mittapalli

ఓవైపు దేశవ్యాప్తంగా ఢీలా పడ్డ పరిస్థితి... మరోవైపు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లోనూ అంతర్గత లుకలుకలు... ఇదీ కాంగ్రెస్ పార్టీ దుస్థితి. అంతర్గత కుమ్ములాటలే మధ్యప్రదేశ్‌లో కాంగ్రెస్ కొంపముంచాయి. జ్యోతిరాధిత్య సింధియా వర్గం పార్టీని వీడటంతో కాంగ్రెస్ అధికారాన్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. రాజస్తాన్‌లో అశోక్ గెహ్లాట్-సచిన్ పైలట్ ఫైట్ కూడా... మధ్యప్రదేశ్ సీన్ రిపీట్ అవుతుందేమోననే సంకేతాలు పంపించింది. కానీ ఆ గండం గట్టెక్కి కాంగ్రెస్ అక్కడ అధికారాన్ని నిలుపుకోగలిగింది.ప్రస్తుతం పంజాబ్,ఛత్తీస్‌గఢ్‌లలో పార్టీ అంతర్గత కుమ్ములాటలు కాంగ్రెస్‌ను కలవరపెడుతున్నాయి.

English summary

Internal differences within the party escalated after the appointment of Navjot Singh Sidhu as PCC chief in Punjab. Recently, four ministers and some MLAs met Harish Rawat, in-charge of Punjab state Congress affairs, demanding his resignation.