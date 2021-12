PUNJAB ELECTIONS 2022: రేపు నడ్డాతో అమరీందర్ భేటీ : పొత్తు పై క్లారిటీ - ముందుకొచ్చిన ధిండ్సా..!!

India

oi-Sai Chaitanya

కొద్ది నెలల్లో జరగనున్న పంజాబ్ లో రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రిగా పని చేసి..పార్టీ వీడి..కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన కెప్టెన్ అమరీందర్ సింగ్ పొత్తుల ఖరారు దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. వివాదాస్పదంగా మారిన రైతు చట్టాలను కేంద్రం ఉప సంహరించుకోవటంతో.. బీజేపీతో పొత్తు అవిషయంలో ఎటువంటి అభ్యంతరాలు లేవని కెప్టెన్ స్పష్టం చేసారు. అందులో భాగంగా..డిసెంబర్ 4న బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డాతో భేటీ కానున్నారు.

English summary

Punjab former CM Amarinder singh who floated his new party will be meeting BJP national President JP Nadda to finalise the alliance for the upcoming Punjab Assembly polls.