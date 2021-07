రైల్వేలో విప్లవాత్మక మార్పు: ఇక అర్ధరాత్రి దాకా కార్యాలయాలు: రెండు షిఫ్టులుగా విభజన

India

న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ సందర్భంగా చోటు చేసుకున్న శాఖల కేటాయింపు ప్రభావం.. అప్పుడే కనిపించడం ఆరంభమైంది. రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖకు కొత్త మంత్రిని కేటాయించిన రెండోరోజే- విప్లవాత్మక మార్పు చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటిదాకా- ఏ శాఖలోనూ మనం చూడని పరిణామం అది. దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాదిమంది ప్రయాణికులతో ముడిపడి ఉన్న శాఖ కావడం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలకమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. దాన్ని తక్షణమే అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఉత్తర్వులు జారీ చేసినప్పటి నుంచే వాటిని కార్యరూపంలోకి వస్తుందంటూ రైల్వే శాఖ ప్రకటించింది.

English summary

Minister of Railways has directed that all the offices and staff of minister's office will work in two shifts i.e 7:00 hrs-16:00 hrs and 15:00 hrs -12:00 midnight with immediate effect: DJ Narain, ADG PR, Ministry of Railways.