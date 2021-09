60 ఏళ్ల వృద్దురాలిపై 19 ఏళ్ల యువకుడి అఘాయిత్యం... చంపి,శవంతో కామవాంఛ తీర్చుకున్న ఉన్మాది...

India

oi-Srinivas Mittapalli

రాజస్తాన్‌లో దారుణం జరిగింది. 60 ఏళ్ల వృద్దురాలిని హత్య చేసిన 19 ఏళ్ల యువకుడు ఆమె శవంపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. మొదట ఆ వృద్దురాలి ఇంట్లోకి చొరబడ్డ అతను ఆమెపై అత్యాచారానికి యత్నించాడు. ఆ వృద్దురాలు గట్టిగా ప్రతిఘటించడంతో హత్యకు పాల్పడ్డాడు.అనంతరం ఆమె శవంతో కామవాంఛ తీర్చుకున్నాడు. వృద్దురాలిపై హత్య,అత్యాచారానికి పాల్పడిన సమయంలో నిందితుడు మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అతనిపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

English summary

A 19-year-old man who murdered a 60-year-old woman was raped her dead body. He first entered into the old woman's house and tried to rape her. He murdered her after she resisted,then he raped her dead body.