Revenge: రెండో భార్యతో భర్త ఎంజాయ్, 15 ఏళ్లకు మొదటి భార్యను చూడాలని వెళ్లి ?, నరికి చంపిన కొడుకు !

చెన్నై/ తంజావూరు: వివాహం చేసుకున్న భర్త అతని భార్యతో కాపురం చేశాడు. దంపతులకు ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారు. వివాహం చేసుకున్న 9 ఏళ్ల తరువాత భర్త అతని భార్యను వదిలేసి వేరే మహిళను పెళ్లి చేసుకుని వెళ్లిపోయాడు. రెండో భార్యకు కూతురు ఉంది. రెండో భార్య, కూతురితో కలిసి జీవిస్తున్న భర్త అతని మొదటి భార్యకు పూర్తిగా దూరం అయ్యాడు. భర్త దూరం కావడంతో కష్టపడి ఆమె ఇద్దరు కొడుకులను పెంచి పోషించింది. 15 ఏళ్ల వరకు మొదటి భార్యతో పాటు ఇద్దరు కొడుకులను అతను ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు. 15 ఏళ్ల తరువాత మొదటి భార్యను చూడాలని అనుకున్న భర్త ఆమె ఇంటికి వెళ్లాడు. 15 ఏళ్ల తరువాత ఒక్కసారికూడా రాని భర్త ఇంటికి వెళ్లడంతో మొదటి భార్య షాక్ అయ్యింది. ఆ సమయంలో మొదటి భార్య, భర్త, వాళ్ల కొడుకుల మద్య వాగ్వివాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో సహనం కోల్పోయిన భార్య, ఆమె కొడుకు రెచ్చిపోయారు. ఇన్ని సంవత్సరాల తరువాత మేము బతికామా ?, చచ్చామా? అని చూడటానికి వచ్చావా ? అంటూ కొడుకు అతని తండ్రి మీద రగిలిపోయాడు. అంతే సహనం కోల్పోయిన కొడుకు కొడవలి తీసుకుని కన్నతండ్రిని నరికి చంపేయడం కలకలం రేపింది.

Revenge: Police arrested for the son who hacked to death a father who came to visit his first wife and sons after 15 years in Thanjavur.