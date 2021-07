భారత్ లో మళ్ళీ పెరిగిన కరోనా కేసులు .. తాజాగా 48,786 కొత్త కేసులు, 1,005 మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో కరోనా కేసులు తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 48,786 కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో దేశంలో మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 3,04,11,634 కు చేరుకుంది. కేంద్ర ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ లెక్కల ప్రకారం తాజాగా కరోనా మహమ్మారి కారణంగా 1,005 మంది మరణించారు. దీంతో దేశంలోని మరణాల సంఖ్య 3,99,459 గా ఉంది.ఇదిలా ఉంటే కొత్త మ్యూటేషన్స్ భారత్ నే కాదు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నాయి. కరోనా వ్యాప్తి కట్టడి చేసే యత్నాలే మ్యూటేషన్ లను తగ్గిస్తాయని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది.

English summary

India reported 48,786 cases of the coronavirus disease (Covid-19) in the last 24 hours, taking the country's cumulative Covid-19 infection tally to 30,411,634, the Union ministry of health and family welfare's (MoHFW) dashboard, updated at 8am on Thursday, showed. Due to the viral disease, 1,005 people died, taking the fatalities count to 399,459.