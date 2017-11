‘టికెట్ రద్దుకు రూ.3వేలా? చాలా ఎక్కువ, తగ్గించాల్సిందే!’

National

Garrapalli Rajashekhar

English summary

The government is of the view that the Rs 3,000 cancellation fee charged by some airlines for domestic flight tickets is too high and is reportedly going to ask the concerned carriers to roll back the fee to a more reasonable sum. విమాన ప్రయాణికులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ప్రయాణికులపై టికెట్‌ రద్దు ఛార్జీలను ఎక్కువగా విధిస్తున్నారని.. వాటిని తగ్గిస్తే బాగుంటుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది. త్వరలోనే దీనిపై విమానయాన సంస్థలతో చర్చించాలని నిర్ణయించింది.