బీర్భూమ్ హింసపై చర్చకు బీజేపీ పట్టు: అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేల ఘర్షణ, సువేందు సహా ఐదుగురి సస్పెండ్

కోల్‌కతా: పశ్చిమబెంగాల్ అసెంబ్లీలో సోమవారం ఘర్షణ వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. రాష్ట్రంలో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న బీర్భూం సజీవదహనాల ఘటనపై అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల మధ్య వాగ్వాదం నెలకొంది. బీర్భూమ్ హింసపై చర్చకు బీజేపీ పట్టుబట్టడంతో ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఎమ్మెల్యేలు పరస్పరం దాడులకు దిగారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలపై వేటు పడింది.

కాగా, ఇటీవల బీర్భూం జిల్లాలో పలు ఇళ్లకు నిప్పంటించడంతో 8 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. ఈ ఘటనపై అసెంబ్లీలో చర్చకు పట్టుబట్టిన బీజేపీ సభ్యులు.. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలపై మమతా బెనర్జీ టీఎంసీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. దీనిపై సీఎం మమతా బెనర్జీ సమాధానం చెప్పాలంటూ డిమాండ్ చేసింది. అయితే, బీజేపీ నేతల వ్యాఖ్యలను టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేలు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇరుపక్షాల సభ్యులు ఘర్షణ పడ్డారు.

బీజేపీ, టీఎంసీ సభ్యులు తమ సీట్ల నుంచి లేచి గొడవకు దిగారు. అంతేగాక, తోసుకోవడం, దాడి చేసుకోవడం చేసుకున్నారు. దీంతో పలువురు సభ్యులు గాయపడ్డారు. మార్షల్స్ ఇరువర్గాలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. కాగా, ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేలు తమపై దాడి చేశారంటూ బీజేపీ సభ్యులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Absolute pandemonium in the West Bengal Assembly. After Bengal Governor, TMC MLAs now assault BJP MLAs, including Chief Whip Manoj Tigga, as they were demanding a discussion on the Rampurhat massacre on the floor of the house.



What is Mamata Banerjee trying to hide? pic.twitter.com/umyJhp0jnE