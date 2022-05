Sadist: పెళ్లైన 10 ఏళ్లకు కట్నం గుర్తుకు వచ్చింది. భార్య, అత్తను చితకబాదేశాడు, తలాక్ తలాక్ తలాక్ !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/ఉత్తరప్రదేశ్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు కాపురం చేశారు. దంపతులు కాపురం చేసిన సమయంలో ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు. పెళ్లి జరిగిన కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత అత్తమామలు ఇస్తామని చెప్పిన కట్నం ఇవ్వలేదని భర్తకు గుర్తుకు వచ్చింది. అప్పటి నుంచి భార్య, పిల్లలకు అతను టార్చర్ పెట్టాడు. పెళ్లి జరిగి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోవడంతో కట్నం తీసుకురావడానికి భార్య నిరాకరించింది. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. రగలిపోయిన భర్త అతని భార్య, పిల్లలను ఆమె పుట్టింటికి పంపించేశాడు. అయినా భార్య మాత్రం కట్నం తీసుకురావడానికి నిరాకరించింది. అంతే బంధువులు, స్నేహితులను వెంటపెట్టుకుని భార్య పట్టింటి దగ్గరకు వెళ్లిన భర్త అక్కడ చిందులు వేశాడు. భార్యను, ఆమె తల్లిని చితకబాదేశాడు. పనిలోపనిగా వెళ్లిపోతూ భార్యను పట్టుకుని మరోసారి చితకబాదేసి ఆమెకు మూడుసార్లు తలాక్ తలాక్ తలాక్ అని చెప్పిన భర్తకు ఇప్పుడు సినిమా కష్టాలు ఎదురైనాయి.

Illegal affair: ఇల్లు ఇచ్చి, డబ్బులు ఇచ్చిన ఫ్రెండ్ భార్యతో వీడు ?, ప్రాణస్నేహితుడి చేతిలో !

English summary

Sadist: Another case of dowry demand and triple talaq was reported from Uttar Pradesh. The accused man physically assaulted his wife before giving her triple talaq and he also roughed up his father-in-law and mother-in-law as well.