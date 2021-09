India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం మరోసారి కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విరుచుకు పడింది. ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. కొద్దిరోజుల కిందటే- కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్ విషయంలో ఒకటే ధరను ఎందుకు అమలు చేయకపోవడం, వివిధ ట్రిబ్యునల్స్‌కు ఛైర్మన్లు, సభ్యులను నియమించకపోవడంపై కేంద్రాన్ని నిలదీసింది సుప్రీంకోర్టు. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే తరహాలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది. వచ్చేనెల 4వ తేదీలోగా ఓ సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలనీ ఆదేశించింది.

English summary

The Supreme Court today came down heavily on the Centre for announcing last-minute changes to the pattern of the National Eligibility cum Entrance Test Post-Graduate Super Specialty (NEET SS) exam 2021