CJI NV Ramana మరో సంచలనం? -హైకోర్టు జడ్జిలుగా సుప్రీం లాయర్లకు ఎలివేషన్! -ఒకే చెప్పారన్న బార్

న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించి భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారా? పెండింగ్ కేసులు పెరగడానికి ప్రధాన కారణమైన న్యాయమూర్తుల కొరతకు ఆ నిర్ణయం పరిష్కారం కానుందా? జడ్జిల నియామకాలకు సంబంధించి కొలీజియం పరిధి విస్తృతం కానుందా? అంటే సుప్రీంకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ (ఎస్‌సీబీఏ) అవుననే సమాధానం చెబుతున్నది..

The Supreme Court Bar Association (SCBA) claimed through a communication sent to its members that Chief Justice of India (CJI) NV Ramana "has agreed" to a request made by SCBA to consider elevating Supreme Court lawyers as High Court judges. The office of CJI, however, did not confirm the same but stated that it has received a proposal from the SCBA on the issue. SCBA President Senior Advocate Vikas Singh informed SCBA members that on May 31, Singh and Executive committee had proposed the same to CJI Ramana.