oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: భారతదేశంలో కరోనా వైరస్ మరణాలపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(డబ్ల్యూహెచ్ఓ) వెల్లడించిన గణాంకాలను ఆధారంగా చేసుకుని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. నరేంద్ర మోడీ అబద్ధాలు చెప్పారు కానీ.. సైన్స్ అబద్ధాలని చెప్పదని రాహుల్ గాంధీ ఎద్దేవా చేశారు. దేశంలో 4.7 మిలియన్ల మంది ప్రజలు కరోనాతో మరణించారని డబ్ల్యూహెచ్ఓ గణాంకాలను రాహుల్ గాంధీ ప్రస్తావించారు.

భారతదేశంలో కరోనా బారినపడి 47 లక్షల మంది భారతీయులు మరణించారని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెబుతోందని.. అయితే భారత ప్రభుత్వం మాత్రం కేవలం 4.8 లక్షల మంది మాత్రమే మహమ్మారి బారినపడి ప్రాణాలు కోల్పోయారని వెల్లడించిందని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. ప్రధాని మోడీ అబద్ధాలు ఆడతారు కావొచ్చు కానీ.. సైన్స్ అబద్ధాలు చెప్పదని రాహుల్ వ్యాఖ్యానించారు.

కరోనాతో మరణించినవారందరి కుటుంబాలకు రూ. 4 లక్షలు ఇచ్చి ఆదుకోవాలని రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేశారు. కాగా, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 6 మిలియన్ల కరోనా మరణాలు నమోదు కాగా, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మాత్రం 15 మిలియన్ల మంది కోవిడ్ తో ప్రాణాలు కోల్పోయారని తాజాగా ప్రకటించడం గమనార్హం.

డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్పిన గణాంకాలను భారత్ తిరస్కరించింది. వాస్తవ గణాంకాలకు ఇవి దూరంగా ఉన్నాయని తెలిపింది. స్టాటికల్ గానూ, సైంటిఫికల్ గానూ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెబుతున్న లెక్కలు ఆమోదయోగ్యం కావని భారత ప్రభుత్వం పేర్కొంది. డబ్ల్యూహెచ్ఓ డేటా తప్పులతడకగా ఉందని కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ తెలిపింది. డబ్ల్యూహెచ్ఓ సరైన పద్ధతిని పాటించకపోవడం వల్లే ఎక్కువ మరణాలు సంభవించినట్లుగా గణాంకాలు వస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించింది.

47 lakh Indians died due to the Covid pandemic. NOT 4.8 lakh as claimed by the Govt.



Science doesn't LIE. Modi does.



Respect families who've lost loved ones. Support them with the mandated ₹4 lakh compensation. pic.twitter.com/p9y1VdVFsA