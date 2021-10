నెత్తిన వంట గ్యాస్ "బండ" - రూ.100 మేర పెంపు : రేషన్ దుకాణాల్లో చిన్న సిలిండర్లు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

ఇప్పటికే నిత్యావసర వస్తువులు- పెట్రో ఉత్పత్తుల ధరలతో సతమతం అవుతున్న వేళ..మరో పిడుగు సామాన్యుడిపైన పడేందుకు సిద్దం అవుతోంది. కొంత కాలంగా వంట గ్యాస్ ధరల్లో సైతం హెచ్చు తగ్గులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఉప ఎన్నికల వేళ సైతం వంట గ్యాస్ ధరలు పెంచేందుకు రంగం సిద్దమైందంటూ బీజేపీ పైన ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు మొదలు పెట్టాయి. సిలిండర్లను ప్రచార సభల వద్ద ఉంచి మరీ తమ ప్రచారం నిర్వహించాయి. అయితే, ఇక ఇప్పుడు వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

English summary

LPG domestic rates may be hike up to rs 100 per one cylinder. After Diwali oil comapnies may take final decision on Gas rates.