ఆర్యన్ ఖాన్ బెయిల్ తర్వాత సంతోషంతో ఏడ్చేసిన షారూక్ ఖాన్;కొడుకు కోసం తండ్రి వేదన చెప్పిన లాయర్ ముకుల్ రోహాత్గీ

క్రూయిజ్ షిప్ డ్రగ్స్ కేసులో బాలీవుడ్ బాద్ షా షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్‌కు బెయిల్ మంజూరైన తర్వాత, షారూఖ్ ఖాన్ కళ్ళలో ఆనందభాష్పాలు కనిపించాయని ఆర్యన్ ఖాన్ బెయిల్ కేసు వాదించిన సీనియర్ న్యాయవాది ముకుల్ రోహత్గి, భారత మాజీ అటార్నీ జనరల్ చెప్పారు.

Senior lawyer Mukul Rohatgi, who is defending Aryan Khan's case, said that after Aryan Khan got bail, there were tears of happiness in Shah Rukh Khan's eyes.