ఆర్యన్ ఖాన్ ను కలవటానికి జైలుకు వెళ్ళిన షారుక్ ఖాన్ ; జైల్లో ఆర్యన్ ఖాన్ పరిస్థితి ఇలా !!

oi-Dr Veena Srinivas

బాలీవుడ్ బాద్ షా షారుక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసు ఊహించని మలుపులు తిరుగుతుంది. దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. షారుక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ ముంబై క్రూయిజ్ షిప్‌లో డ్రగ్స్ కేసులో అక్టోబర్ 2వ తేదీన అరెస్టు కాగా, అప్పటినుండి ముంబై క్రూయిజ్ షిప్ డ్రగ్స్ కేసుపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. అక్టోబర్ 8 నుండి జైలులో ఉన్న కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్‌ను బెయిల్ పై బయటకు తీసుకురావాలని షారుక్ ఖాన్ చేయని ప్రయత్నాలు లేవు. మూడు సార్లు కొడుకు బెయిల్ కోసం ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు షారుక్ ఖాన్.

#WATCH Actor Shah Rukh Khan reaches Mumbai's Arthur Road Jail to meet son Aryan who is lodged at the jail, in connection with drugs on cruise ship case #Mumbai pic.twitter.com/j1ozyiVYBM

English summary

Shahrukh Khan went to Mumbai Arthur Road Jail to meet Aryan Khan. The first time he went to jail to meet his son. It is learned that Aryan Khan was not eating properly in the jail and was living a normal life in a single barracks along with prisoners.