India

oi-Madhu Kota

సొంత నేతలైనా, మిత్రపక్షాలైనా, ఒకే కుటుంబం లేదా ఒకే సమాజికవర్గానికి చెందిన నేతలను బీజేపీ హైకమాండ్ డీల్ చేసే విధానం ఒకే తీరుగా ఉంటుందని, బీహార్ లో ఎల్జేపీ నేత చిరాగ్ పాశ్వాన్ పట్ల కమలనాథులు అనుసరించిన వైఖరినే.. మహారాష్ట్రలో సొంత పార్టీకి చెందిన ముండే కుటుంబం పట్లా కనబరుస్తున్నదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతున్నది. రెండు రోజుల కిందట కేంద్ర కేబినెట్ లో చోటు చేసుకున్న భారీ ప్రక్షాళన ఒక్కో రాష్ట్రంలో తీరొక్క ప్రభావాన్ని చూపగా, మోదీ పాచికతో మరాఠా గడ్డపై ముండే సిస్టర్స్ కెరీర్ ప్రమాదంలో పడిందని శివసేన పార్టీ పేర్కొంది. వివరాలివి..

అలా ప్రమాణం, ఇలా మోదీపై తిట్లు -కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియాపై హ్యాకర్ల పిడుగు

English summary

In an editorial in party mouthpiece 'Saamana'', The Shiv Sena on Friday alleged that the inclusion of BJP's Rajya Sabha member Bhagwat Karad into the Union council of ministers, instead of late leader Gopinath Munde's daughter and two-time MP Pritam Munde, was a plan to finish off the political career of her sister Pankaja Munde, a former Maharashtra minister.