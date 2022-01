ఉత్పల్ పారికర్ కు మద్దతుగా.. మాట నిలబెట్టుకున్న శివసేన; పనాజీ నుండి పోటీ ఉపసంహరణ: టార్గెట్ బీజేపీ

India

oi-Dr Veena Srinivas

గోవాలోని పనాజీ నుండి ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన స్వతంత్ర అభ్యర్థి మాజీ ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ పారికర్ కుమారుడు, ఉత్పల్ పారికర్ కు శివసేన మద్దతుగా నిలిచింది. ఇంతకుముందు గోవాలోని పనాజీలో నుండి అభ్యర్థిని ఎన్నికల బరిలోకి దింపాలని భావించిన శివసేన తమ పార్టీ నుంచి అభ్యర్థిని ఉపసంహరించుకుంది. ఫిబ్రవరి 14న జరగనున్న గోవా రాష్ట్ర ఎన్నికలలో బిజెపికి దూరమై స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ పారికర్ కుమారుడు ఉత్పల్‌కు మద్దతు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.

English summary

The Shiv Sena, which had kept its word on Utpal Parrikar, withdrew from the contest, saying it was supporting Utpal parrikar. Targeted the BJP shiv sena mp sanjay raut tweet.