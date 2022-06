Shock: అర్దరాత్రి ఇంట్లో ?, భర్తను పొడిచి చంపేసిన భార్య, పక్కలోనే కొడుకు, కూతురు, మ్యాటర్ తెలిస్తే !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్/గుజరాత్: పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఓ కొడుకు, కూతురు ఉన్నారు. భర్త ప్రభత్వ రంగసంస్థ బస్సులో డ్రైవర్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. మద్యం మత్తులో ఇంటికి వెలుతున్న భర్త అతని భార్య, పిల్లలతో గొడవపెట్టుకుంటున్నాడు.రాత్రి కూడా ఇంట్లో సేమ్ సీన్ రిపీట్ అయ్యింది. ఆ సందర్బంలో కొడుకును పట్టుకుని అతను చితకబాదేశాడు. భార్య మీద కోపం కొడుకు మీద చూపించాడు. సుమారు అర్దగంట ఓపికగా ఉన్న భార్య కత్తి తీసుకుని కొడుకు మీద దాడి చేస్తున్నభర్తకు అడ్డుపడింది. ఆ సందర్బలో మాటామటా పెరిగిపోవడంతో సహనం కోల్పోయిన భార్య పదునైన వంట కత్తి తీసుకుని ఆమె భర్తను దారుణంగా పొడిచి చంపేసింది. దంపతుల మద్య కొంతకాలంగా ఓ విషయంలో గొడవ జరుగుతోందని, ఇటీవల భర్తను కూడా ఉద్యోగం నుంచి సస్పెండ్ చేశారని, ఇదే సమయంలో భర్త హత్యకు గురి అయ్యాడని వెలుగు చూడటం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Aunty: రెండేళ్ల క్రితం ఆంటీ ఎస్కేప్, ఐదు రోజుల ముందు ప్రత్యక్షం, కొడుకుతో కలిసి భర్తను నరికి చంపేసి!

Wife: A 40-year-old woman from Chandlodia stabbed her husband to death on Monday night while trying to protect their 11-year-old son whom he allegedly began assaulting over the issue of their TV not receiving the subscribed channels.