Crime News: ఒకే ఇంట్లో ఆరు మృతదేహాలు.. హత్యా లేక ఆత్మహత్యా..

India

oi-Chekkilla Srinivas

రాజస్థాన్ లోని ఉదయపూర్ జిల్లాలో ఓ ఇంట్లో ఆరు మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. గోల్-నేరి గ్రామంలో (ఝడోలి ప్రాంతం) ఓ ఇంట్లోని పడక గదిలో నలుగురు పసిపిల్లలతో సహా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు వ్యక్తులు సోమవారం అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. మృతులలో నలుగురు సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఉరివేసుకుని ఉన్నారు. మరో ఇద్దరు మంచం మీద పడి ఉన్నారు.

English summary

Six dead bodies were found in a house in Udaipur district. Six people of the same family, including four infants, died under suspicious circumstances in the bedroom of a house in Gol-neri village (Jhadoli area) on Monday.