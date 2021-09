సోను సూద్ పై ఐటీ శాఖ తనిఖీలకు ఆ డీల్ కారణమా ? సూద్ ఆస్తులు, ఆదాయం, ఫౌండేషన్ పై హాట్ డిబేట్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

రీల్ లైఫ్ విలన్, రియల్ లైఫ్ హీరో, ఆపదలో ఉన్న వారిని ఆదుకునే ఆపద్బాంధవుడు, నిరుపేదల పాలిట దేవుడు సోను సూద్ కార్యాలయంలో, ఆయన నివాసాలపై ఐటీ శాఖ ఆకస్మిక తనిఖీలు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించాయి. దేశ వ్యాప్తంగా గొప్ప మానవతావాదిగా, సహాయం చేసే గొప్ప మనసున్న వ్యక్తి గా పేరు తెచ్చుకున్న సోనూసూద్ పై ఐటీ శాఖ నజర్ పెట్టడం వెనుక కారణం ఏంటి అన్న చర్చ ఇప్పుడు అందరికీ ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది. రాజకీయ కారణాలు పక్కన పెడితే ఆయన ఆస్తులు, సూద్ ఫౌండేషన్, ఇటీవల ఓ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థతో కుదుర్చుకున్న డీల్ చుట్టూ చర్చ జరుగుతుంది.

షాకింగ్ : సోను సూద్ పై ఐటీ నజర్ .. hyd సహా 6 చోట్ల తనిఖీలు; ఆ సీఎంతో భేటీ తర్వాత ..

The Income Tax Department surveys in Sonu Sood's residences and his office created a sensation across the country. The debate over what is the reason behind the IT department keeping an eye on Sonu Sood, who is known as a great minded person who helps, is now of interest to everyone. Political reasons aside, his assets, Sood Foundation, a recent deal with a real estate firm, and his net worth are being discussed .