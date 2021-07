యువతితో ఆధ్యాత్మిక గురు సంబంధం-బ్రిట్నీ స్పియర్ కేసును ప్రస్తావించిన సుప్రీం-జోక్యం చేసుకోలేమని...

India

oi-Srinivas Mittapalli

దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సుప్రీం కోర్టు ముందుకు మంగళవారం(జులై 6) ఓ క్లిష్టమైన కేసు వచ్చింది. 21 ఏళ్ల తన భాగస్వామిని ఆమె తల్లిదండ్రులు అక్రమంగా నిర్భంధించారని 42 ఏళ్ల ఓ ఆధ్యాత్మిక గురువు కోర్టును ఆశ్రయించాడు. తల్లిదండ్రుల నిర్బంధం నుంచి ఆమెను విముక్తిని చేసేలా ఆదేశాలివ్వాలని కోరాడు. కేరళ హైకోర్టులో అతను దాఖలు చేసిన హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్‌ను కొట్టివేయడంతో సుప్రీంలో పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా అమెరికా పాప్ సింగర్ బ్రిట్నీ స్పియర్ కేసును సుప్రీం కోర్టు ప్రస్తావించడం గమనార్హం.

English summary

A 21-year-old woman from Kerala has been accused of having an affair with a spiritual teacher. In fact, the girl's parents sent her to the spiritual master because she was not in a good mood. But there are allegations that Guruji had an affair with the young woman when Tira went there.