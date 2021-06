Sushant Singh Rajput డెత్ మిస్టరీ: మృతి చెంది నేటికి ఏడాది.. సీబీఐ ఏం చెప్తోంది..కథ ఎందాకొచ్చింది..?

India

oi-Kannaiah

బాలీవుడ్ నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ మృతి చెంది అప్పుడే ఏడాది పూర్తయ్యింది. సరిగ్గా ఏడాది క్రితం ఇదే రోజున అంటే జూన్ 14వ తేదీన సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ తన నివాసంలో మృతి చెందాడు. తొలుత ఆత్మహత్యగా ముంబై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే సుశాంత్ సింగ్ మృతిపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవడంతో దాన్ని హత్య కోణంలో విచారణ చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలోనే పలు సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

English summary

A year has passed where the bollywood actor Sushant Singh Rajput had died and still no charge sheet had been filed by CBI.